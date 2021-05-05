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Ayşe Kitiz 46 Yaşında ;

Ayşe Kitiz 46 Yaşında ;
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Kızılcaoba mahallesinden Merhum Fahri – Nazife Kitiz’in kızı,  Çağrı, Mustafa, Sedef ve İrem Doğan kardeşlerin annesi, Uğur, merhum Mustafa, Ali, Akif, Hacer, Suzan, Fadime ve Hatice Kitiz kardeşlerin kardeşi ,  Ayşe Kitiz kalp krizi sonucu  4 Mayıs 2021 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 6 Mayıs 2021 Perşembe günü öğlen namazını müteakiben Kızılcaoba mahallesi  Yeni Camide namazı kılınarak Ketmenler mezarlığına defnedilecektir. Taziye için oğlu Çağrı Tel: 0 542 296 48 46, Abisi Uğur: 0 537 339 59 91. Abisi Ali: 0530 966 49 46 Kardeşi Akif: 0541 323 72 57   

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Ayşe Kitiz 46 Yaşında
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cuma Eser 4 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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HALUK YİNANÇ 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNE VE TÜM SEVENLERİNE
BAŞSAĞLIĞI VE SABIR VERSİN

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D.Ali GÖRMÜŞ/ Anamur 4 saat önce

ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

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Osman EFEOGLU 4 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli ) 4 saat önce

Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce Allah'ım merhuma, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağ olsun.

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Semet güner 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum

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Ayfer veAtıf Nakiboğlu ( Didim) 3 saat önce

Kalp krizi sonucu vefat eden Ayşe Kitiz hanımefendiye Allah'tan rahmet,Kitiz aile bireylerine,akraba ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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