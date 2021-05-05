Kızılcaoba mahallesinden Merhum Fahri – Nazife Kitiz’in kızı, Çağrı, Mustafa, Sedef ve İrem Doğan kardeşlerin annesi, Uğur, merhum Mustafa, Ali, Akif, Hacer, Suzan, Fadime ve Hatice Kitiz kardeşlerin kardeşi , Ayşe Kitiz kalp krizi sonucu 4 Mayıs 2021 Salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 6 Mayıs 2021 Perşembe günü öğlen namazını müteakiben Kızılcaoba mahallesi Yeni Camide namazı kılınarak Ketmenler mezarlığına defnedilecektir. Taziye için oğlu Çağrı Tel: 0 542 296 48 46, Abisi Uğur: 0 537 339 59 91. Abisi Ali: 0530 966 49 46 Kardeşi Akif: 0541 323 72 57
Ayşe Kitiz 46 Yaşında ;
05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:26
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim