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Ayşe Kirik 85 yaşında

Ayşe Kirik 85 yaşında
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Kandil Mahallesinden merhum Cuma Kirik’in eşi, Musa, Zekeriya, Kemal, merhum Zeki ve Mehmet kardeşlerin anneleri, Yusuf Öksüz, Gazi Kebeli ve Cumaali Yıldız bacanakların kayınvalidesi Ayşe Kirik vefat etmiştir.


Taziye telefonları :


Eşi: +90 542 633 22 37


Kemal oğlu +90 541 424 64 74


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Ayşe Kirik 85 Yaşında
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