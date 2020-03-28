Kandil Mahallesinden merhum Cuma Kirik’in eşi, Musa, Zekeriya, Kemal, merhum Zeki ve Mehmet kardeşlerin anneleri, Yusuf Öksüz, Gazi Kebeli ve Cumaali Yıldız bacanakların kayınvalidesi Ayşe Kirik vefat etmiştir.
Taziye telefonları :
Eşi: +90 542 633 22 37
Kemal oğlu +90 541 424 64 74
Ayşe Kirik 85 yaşında
28 Mart 2020 Cumartesi 18:16
Kandil Mahallesinden merhum Cuma Kirik’in eşi, Musa, Zekeriya, Kemal, merhum Zeki ve Mehmet kardeşlerin anneleri, Yusuf Öksüz, Gazi Kebeli ve Cumaali Yıldız bacanakların kayınvalidesi Ayşe Kirik vefat etmiştir.
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