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Ayşe Kıral 77 yaşında

Ayşe Kıral 77 yaşında
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Ayşe Kıral 77 yaşında

Merhum Ömer ,merhume Hatice Kıral'ın kızı; emekli Özel İdare Müdürü Faruk Kıral'ın eşi; Hakan Kıral ve merhume Pınar Kıral kardeşlerin annesi; Muammer (emekli Astsubay), Mehmet (TKİ'den emekli), Yusuf Kıral (TKİ'den emekli) ve merhume Vahide Doğan'ın kız kardeşleri Ayşe Kıral 25 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da vefat etmiştir.

Taziye için:

Eşi Faruk Kıral: 0 530 456 18 26

Oğlu Hakan Kıral: 0 505 252 44 68

Ağabeyi Muammer Kıral : 0 506 241 49 74

Kardeşi Mehmet Kıral: 0 541 454 66 04

Kardeşi Yusuf Kıral: 0 542 675 90 90

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