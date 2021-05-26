Ayşe Kıral 77 yaşında
Merhum Ömer ,merhume Hatice Kıral'ın kızı; emekli Özel İdare Müdürü Faruk Kıral'ın eşi; Hakan Kıral ve merhume Pınar Kıral kardeşlerin annesi; Muammer (emekli Astsubay), Mehmet (TKİ'den emekli), Yusuf Kıral (TKİ'den emekli) ve merhume Vahide Doğan'ın kız kardeşleri Ayşe Kıral 25 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da vefat etmiştir.
Taziye için:
Eşi Faruk Kıral: 0 530 456 18 26
Oğlu Hakan Kıral: 0 505 252 44 68
Ağabeyi Muammer Kıral : 0 506 241 49 74
Kardeşi Mehmet Kıral: 0 541 454 66 04
Kardeşi Yusuf Kıral: 0 542 675 90 90