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Ayşe Kılınç 85 yaşında

Ayşe Kılınç 85 yaşında
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Akbayır mahallesinden Miccolar kabilesinden Mehmet ve Fatma Aksoy’un kızı, Cuma, Yaşar, Musa, Sultan, Zeliha, Kazım, Ahmet, Bekir, Fatma Aksoy kardeşlerin kardeşi, Adana’da ikamet eden Güblüceli Mustafa Kılınç’ın eşi, İsa Kılınç’ın annesi, Fazlı Aksoy’un kayınvalidesi, Bayram, Yaşar, Ferruh Aksoy kardeşlerin halası Ayşe Kılınç vefat etmiştir.

Cenaze 07 Aralık 2020 Pazartesi öğle namazına müteakip Akbayır mezarlığında defnedilecektir.

Taziye telefonları :

Oğlu İsa Kılınç 0546 216 44 46

Damadı Fazlı Aksoy 0544 806 70 17

Kaymakamlıkta Özel Kalem Müdürü Yeğeni Bayram Aksoy 0530 696 21 18

Yeğeni Yaşar Aksoy 0536 035 90 79

Yeğeni Ferruh Aksoy 0531 327 10 46

 


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