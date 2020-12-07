Ayşe Kılınç 85 yaşında

Akbayır mahallesinden Miccolar kabilesinden Mehmet ve Fatma Aksoy’un kızı, Cuma, Yaşar, Musa, Sultan, Zeliha, Kazım, Ahmet, Bekir, Fatma Aksoy kardeşlerin kardeşi, Adana’da ikamet eden Güblüceli Mustafa Kılınç’ın eşi, İsa Kılınç’ın annesi, Fazlı Aksoy’un kayınvalidesi, Bayram, Yaşar, Ferruh Aksoy kardeşlerin halası Ayşe Kılınç vefat etmiştir.
Cenaze 07 Aralık 2020 Pazartesi öğle namazına müteakip Akbayır mezarlığında defnedilecektir.
Taziye telefonları :
Oğlu İsa Kılınç 0546 216 44 46
Damadı Fazlı Aksoy 0544 806 70 17
Kaymakamlıkta Özel Kalem Müdürü Yeğeni Bayram Aksoy 0530 696 21 18
Yeğeni Yaşar Aksoy 0536 035 90 79
Yeğeni Ferruh Aksoy 0531 327 10 46