Ayşe Kara 63 yaşında Ayşe Kara 63 yaşında

Alemdar Mahallesinden olup Elbistanda ikamet eden merhum Ramazan Kara'nın eşi, AEL'den emekli Halil İbrahim, Maden-İş Sendikası Şube yöneticisi İlyas, emekli imam Miktad ve İbrahim Kılıç'ın kızkardeşi, sgk uzmanı Derviş Kara, Fadime, Yüksel, Miyase, Rabia, Songül ve Münevver kardeşlerin annesi Ayşe Kara vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Eylül Pazar günü ikindi namazını müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerimi, Battalgazi Mahallesi Cankurtaran Sokak Aydoğan Apartmanı'nda kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0507 463 9888 oğlu Derviş

0542 415 8167 kardeşi İlyas