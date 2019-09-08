Ayşe Kara 63 yaşında

Alemdar Mahallesinden olup Elbistanda ikamet eden merhum Ramazan Kara'nın eşi, AEL'den emekli Halil İbrahim, Maden-İş Sendikası Şube yöneticisi İlyas, emekli imam Miktad ve İbrahim Kılıç'ın kızkardeşi, sgk uzmanı Derviş Kara, Fadime, Yüksel, Miyase, Rabia, Songül ve Münevver kardeşlerin annesi Ayşe Kara vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Eylül Pazar günü ikindi namazını müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerimi, Battalgazi Mahallesi Cankurtaran Sokak Aydoğan Apartmanı'nda kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0507 463 9888 oğlu Derviş
0542 415 8167 kardeşi İlyas
Taziye için telefonlar
0507 463 9888 oğlu Derviş
0542 415 8167 kardeşi İlyas