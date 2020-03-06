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Ayşe Havan 70 yaşında

Ayşe Havan 70 yaşında
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İğde mahallesinden merhum Topal İbrahim, merhum Elif Pamuk’un kızı; TKİ’den emekli Veysel Havan’ın eşi, TEDAŞ çalışanı Halil, Hacer, Hakkı, Halis, Hasan kardeşlerin annesi İğde mahallesi Pamuk’lar ailesinden Mehmet Mustafa Pamuk (bey) , Şeker fabrikasından emekli Ahmet Pamuk’un kız kardeşi Ayşe Havan vefat etmiştir. Cenazesi 07 Mart 2020 Cumartesi güne öğle namazına müteakip İğde mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i İğde mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziyesi Telefon:

Eşi Veysel Havan : 0 542 259 06 63

Oğlu Halil Havan : 0 536 944 77 33

 Oğlu Halis Havan : 0530 925 71 10


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AyşeHavan70Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yılmaz kalkan 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 3 gün önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Hikmet Türkmen 3 gün önce

Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve tüm yakınlarının başı sağolsun.

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Murat Pamuk 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yusuf bıçak 2 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun insAllah. Geride kalanlara Allah sabır versin.

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