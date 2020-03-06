Ayşe Havan 70 yaşında

İğde mahallesinden merhum Topal İbrahim, merhum Elif Pamuk’un kızı; TKİ’den emekli Veysel Havan’ın eşi, TEDAŞ çalışanı Halil, Hacer, Hakkı, Halis, Hasan kardeşlerin annesi İğde mahallesi Pamuk’lar ailesinden Mehmet Mustafa Pamuk (bey) , Şeker fabrikasından emekli Ahmet Pamuk’un kız kardeşi Ayşe Havan vefat etmiştir. Cenazesi 07 Mart 2020 Cumartesi güne öğle namazına müteakip İğde mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i İğde mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziyesi Telefon:
Eşi Veysel Havan : 0 542 259 06 63
Oğlu Halil Havan : 0 536 944 77 33
Oğlu Halis Havan : 0530 925 71 10
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya