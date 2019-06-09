Ayşe Fatma Yılmankaya 69 yaşında

Aslen Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nden Elbistan’da ikamet eden merhum Mehmet Ali Yılmankaya’nın eşi, Murat, Selahattin, merhum Ergün, Hüseyin, Nuriye, Hatın, Songül ve Fadime kardeşlerin annesi, Kazım Ergin, Seyfettin Doğan, Selçuk Kara ve Mehmet Taş bacanakların kayınvalidesi Ayşe Fatma Yılmankaya vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Haziran 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Endüstri Meslek Lisesi arkasındaki hanesinde okunmaktadır.
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