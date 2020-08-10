Aslen Ekinözü Gaziler mahallesinden olup Çiçek Mahallesinde ikamet eden merhum Mustafa Şahin’in eşi, Abdurazak, Abdurraman, Abdurahim, Ali Ercan ve Emrah kardeşlerin annesi, Abdullah, Cemil, D.Mehmet,Yahya bacanakların kayınvalidesi Ayşe Fatma Şahin vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Çiçek mahallesinde okunacaktır.
Ayşe Fatma Şahin 84 yaşında
Ayşe Fatma Şahin 84 yaşında
10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:43
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39.1B Beğeni
96 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:05
|05:37
|12:43
|16:29
|19:38
|21:04
Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Ali oztunc bey iyi gidiyordu elbistanin...
- Çocukluğumuzun güleryüzlü berber Bahattin...
- hiç birini yakından tanımam ama ramazan...
- Elife hanım çok yakısır yıllarca kadın...
- Kıymetli meslektaşım, dostum Haşim Ceran'a...
- Bir ak sevdalısı olarak soruyorum. Elife...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet ruhu...
- Bu memleketin Ahmet Traş’a bir borcu...
- Tabikide ahmet tras olmali bence ben mhpli...
- Allah Rahmet Eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin Bahattin amcamin mekanı...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Ahmet tıraş
- Kim olursa olsun egetimli birinin olmasında...
- Ramazan bey kibar,mütevazi,beyendi ve oldukça...
- iyi adamdı Allah rahmet eylesin
- ELİF HANIM VE RAMAZAN BEYİ ANKARAYA ÇAGIRIYORLAR...
- Siyasetin getirilerini hak sahibine Hakkıyla...