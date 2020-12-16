Ayşe Fatma Eker 70 yaşında

Ketizmen mahallesinden Çapar Durdu namıyla anılan Nuriye hanımın kızı, merhum Mehmet Eker'in eşi , Mücahit, Mikail, Muammer, Hulusi, Firdevs ve Hacer'in anneleri , Ömer Doğan ve Halil Turac'ın kayınvalidesi Ayşe Fatma Eker vefat etmiştir .
Cenazesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü öğle namazına mütakiben Ekinözü merkez camiinde cenazesi kılınarak Ekinözü mezarlığına definedilecektir .
Taziyeler telefonla kabul edilecektir
Oğlulları Mücahit tel no : 05356744493
Oğlu Mikail : 05462073771
Damadı Ömer: 05444115746