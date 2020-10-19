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Ayşe Fatma Atmaca 80 yaşında

Ayşe Fatma Atmaca 80 yaşında
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 Elbistan Güneşli Mahallesinden  merhum İbrahm Atmaca'nın eşi, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hüseyin Atmaca, Gülseren Arslan ve Zübeyde Atmaca kardeşlerin annesi Ayşe Fatma Atmaca 19 Ekim 2020 günü vefat etmiştir.


Cenazesi ikindi namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Ali Tekinsoy İlkokulu civarı ( eski İsmetpaşa okulu) Aydın Sokak’ta kendi hanesindedir.


Taziye için telefon: 

0 543593 25 41 oğlu Hüseyin Atmaca


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