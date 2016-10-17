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Ayşe Eser 93 yaşında

Darende Karaoğuz (Şabik) mahallesinden Hacı Mehmet Eser'in eşi,

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Ayşe Eser 93 yaşında

Darende Karaoğuz (Şabik) mahallesinden Hacı Mehmet Eser'in eşi,  Durmuş-Zeynep Taşkın ailesinin kızı, esnaftan Mehmet, Ramazan, Cevdet ve Sami Eser ile Ruhiye Karadağ ve Ayşe İlhan kardeşlerin annesi, Kadir Karadağ ve İbrahim İlhan bacanakların kayınvalidesi, 20 torun ninesi, 14 de torun çocuğu büyükannesi, Ayşe Eser, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ekim 2016 salı günü öğle namazını müteakip Çarşı Camiinde kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Yeşilyurt Mahallesi Çok Programlı Lisesi (Kız Meslek Lisesi) yanında oğlu Sami Eser'in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 546 586 38 38 oğlu Sami, 0 539 868 62 44 Cevdet Eser, 0 543 659 02 22 torunu Mehmet.

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Saim CAN 2 ay önce

Rabbim rahmetiyle muamele etsin başınız sag olsun

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SAİT CAN 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ESER AİLESİNİN BAŞISAĞOLSUN SAİT CAN

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME AYŞE ESER HANIM TEYZEYE CENABI HAKTAN RAHMET AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Ahmet kara 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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