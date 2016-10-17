Ayşe Eser 93 yaşında

Darende Karaoğuz (Şabik) mahallesinden Hacı Mehmet Eser'in eşi, Durmuş-Zeynep Taşkın ailesinin kızı, esnaftan Mehmet, Ramazan, Cevdet ve Sami Eser ile Ruhiye Karadağ ve Ayşe İlhan kardeşlerin annesi, Kadir Karadağ ve İbrahim İlhan bacanakların kayınvalidesi, 20 torun ninesi, 14 de torun çocuğu büyükannesi, Ayşe Eser, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ekim 2016 salı günü öğle namazını müteakip Çarşı Camiinde kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Yeşilyurt Mahallesi Çok Programlı Lisesi (Kız Meslek Lisesi) yanında oğlu Sami Eser'in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 546 586 38 38 oğlu Sami, 0 539 868 62 44 Cevdet Eser, 0 543 659 02 22 torunu Mehmet.