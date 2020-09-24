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Ayşe Dal 90 yaşında

Ayşe Dal 90 yaşında
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Merhum İbrahim Dal’ın eşi, Hamit ve Elif Durmaz ailesinin kızı, vergi dairesi personeli Yaşar, Enver ve Halil Dal kardeşlerin annesi, merhum Ömer, Mehmet Ali ve Mevlüt Durmaz’ın kız kardeşi, Zeki ve Fethi Durmaz’ın halası Ayşe Dal vefat etmiştir. Cenazesi, Ekinözü’nde 25 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben defnedilecektir.


Taziye için telefonlar:


0542 334 1962 oğlu Yaşar


0543 402 3733 oğlu Halil.


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Ayşe Dal 90 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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BAHATTİN ERTEN 2 saat önce

Allah rahmet eylesin .ailesine Allahtan sabırlar dilerin.

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Hüseyin Şirin 2 saat önce

Allah rahmet eylesin kabri nur, mekanı cennet olsun inşAllah.

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ETEM KUL 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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KBB 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Adem Kancı 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu Istanbul 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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