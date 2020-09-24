Merhum İbrahim Dal’ın eşi, Hamit ve Elif Durmaz ailesinin kızı, vergi dairesi personeli Yaşar, Enver ve Halil Dal kardeşlerin annesi, merhum Ömer, Mehmet Ali ve Mevlüt Durmaz’ın kız kardeşi, Zeki ve Fethi Durmaz’ın halası Ayşe Dal vefat etmiştir. Cenazesi, Ekinözü’nde 25 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0542 334 1962 oğlu Yaşar
0543 402 3733 oğlu Halil.
Ayşe Dal 90 yaşında
24 Eylül 2020 Perşembe 16:55
Merhum İbrahim Dal’ın eşi, Hamit ve Elif Durmaz ailesinin kızı, vergi dairesi personeli Yaşar, Enver ve Halil Dal kardeşlerin annesi, merhum Ömer, Mehmet Ali ve Mevlüt Durmaz’ın kız kardeşi, Zeki ve Fethi Durmaz’ın halası Ayşe Dal vefat etmiştir. Cenazesi, Ekinözü’nde 25 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin .ailesine Allahtan sabırlar dilerin.
Allah rahmet eylesin kabri nur, mekanı cennet olsun inşAllah.
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.