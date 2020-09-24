Ayşe Dal 90 yaşında

Merhum İbrahim Dal’ın eşi, Hamit ve Elif Durmaz ailesinin kızı, vergi dairesi personeli Yaşar, Enver ve Halil Dal kardeşlerin annesi, merhum Ömer, Mehmet Ali ve Mevlüt Durmaz’ın kız kardeşi, Zeki ve Fethi Durmaz’ın halası Ayşe Dal vefat etmiştir. Cenazesi, Ekinözü’nde 25 Eylül Cuma günü Cuma namazına müteakiben defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0542 334 1962 oğlu Yaşar

0543 402 3733 oğlu Halil.