Ayşe Çetin 70 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi’nden Hacı Mıstık ve Fatma Karakaş ailesinin kızı, merhum Hamza Çetin’in eşi, Ramazan, Orhan, Nurettin, Hayrettin, Mustafa, Kenan, Mediha ve Güler kardeşlerin annesi, Adnan, Enver, Muhammet, Rıza (derici Mügo), Nakşıye, Döndü, Mediha, Leyli ve Fadime kardeşlerin kardeşi Ayşe Çetin vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
0542 486 7246 oğlu Ramazan
0544 228 1157 oğlu Nurettin
0544 609 5922 oğlu Orhan