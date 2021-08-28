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Ayşe Bozkurt 86 yaşında

Ayşe Bozkurt 86 yaşında
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Güblüce mahallesinden  Merhum Mustafa ve Esma Alpay ailesinin kızı, Ekinözü İlçesinden merhum Mevlüt Ahmet Bozkurt’un eşi, Hacı, Hüsamettin,Mustafa ve Yasin Bozkurt kardeşlerin anneleri, Mahmut Özkara, Adil Polat ve Hakan Torun bacanakların kayınvalidesi Ayşe Bozkurt 86 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazından sonra Ulu Caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Kızılcaoba Yeni Cami karşısı Dumlupınar sokakta oğlu Mustafa Bozkurt’un evinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Oğlu Hacı Bozkurt: 0542 561 75 80

Oğlu Hüsamettin Bozkurt: 0543 957 61 14

Oğlu Mustafa Bozkurt: 0542 592 39 86

Oğlu Yasin Bozkurt: 0546 929 41 39

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