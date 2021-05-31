Ayşe Bahçivan
İncecik mahallesinden merhum Abdurrahman Bahçivan’ın eşi, Evliya mahallesinden Ahmet, Fatma Bozkurt ailesinin kızı, Menderes, Selahattin, Hasan, Bayram, Hüseyin Bahçivan, Şadiye Mert, Hatice Dağlı, Gazagül Mert, Mine, Fatma Bahçivan’ın anneleri, Ali Bahçivan, Hacı Mert ve Ahmet Dağlı bacanakların kayın validesi Ayşe Bahçivan vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Haziran Salı günü öğle namazından sonra İncecik mahallesinden defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Kışla Caddesi A 101 yanı Efe Market karşısında okunacaktır.Taziye telefonları 0545 442 1211Menderes Bahçivan 0532 525 3368 Selahattin bahçivan