banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ayşe Arzu 93 yaşında

Ayşe Arzu 93 yaşında

Ayşe Arzu 93 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Çatova (Maraba) Mahallesi’nden olup merhum Mehmet Arzu’nun eşi, şekerden emekli Recep ile yine şekerden emekli merhum Hasan Hüseyin, TKİ’den emekli Mustafa, Pancar Kooperatifinden emekli Bahri, sanayi esnaflarından Levent (dede) ile Leman Tontuş, Zahide Yücel ve Mualla Şimşek kardeşlerin annesi, merhum Durdu Tontuş, Mahmut Yücel ve Mehmet Şimşek bacanakların kayınvalidesi Ayşe Arzu 93 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye Tel:
0532 587 1717 oğlu Mustafa
0536 696 0053 oğlu Recep
0546 220 0345 oğlu Levent
0543 513 1025 oğlu Bahri

 

 

 

 

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 1 hafta önce

Mekanın cennet olsun güzel anam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan Hüseyin Şahin 1 hafta önce

Allah rahmetiyle muamele etsin,Ailesine sabr-ı cemil dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bilal sönmez 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ferhat özdemir 1 hafta önce

Allahım rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kanci 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119