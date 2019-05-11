Aslen Elbistan’a bağlı Çatova (Maraba) Mahallesi’nden olup merhum Mehmet Arzu’nun eşi, şekerden emekli Recep ile yine şekerden emekli merhum Hasan Hüseyin, TKİ’den emekli Mustafa, Pancar Kooperatifinden emekli Bahri, sanayi esnaflarından Levent (dede) ile Leman Tontuş, Zahide Yücel ve Mualla Şimşek kardeşlerin annesi, merhum Durdu Tontuş, Mahmut Yücel ve Mehmet Şimşek bacanakların kayınvalidesi Ayşe Arzu 93 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye Tel:

0532 587 1717 oğlu Mustafa

0536 696 0053 oğlu Recep

0546 220 0345 oğlu Levent

0543 513 1025 oğlu Bahri