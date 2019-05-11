Aslen Elbistan’a bağlı Çatova (Maraba) Mahallesi’nden olup merhum Mehmet Arzu’nun eşi, şekerden emekli Recep ile yine şekerden emekli merhum Hasan Hüseyin, TKİ’den emekli Mustafa, Pancar Kooperatifinden emekli Bahri, sanayi esnaflarından Levent (dede) ile Leman Tontuş, Zahide Yücel ve Mualla Şimşek kardeşlerin annesi, merhum Durdu Tontuş, Mahmut Yücel ve Mehmet Şimşek bacanakların kayınvalidesi Ayşe Arzu 93 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye Tel:
0532 587 1717 oğlu Mustafa
0536 696 0053 oğlu Recep
0546 220 0345 oğlu Levent
0543 513 1025 oğlu Bahri
Ayşe Arzu 93 yaşında
Ayşe Arzu 93 yaşında
11 Mayıs 2019 Cumartesi 17:11
Aslen Elbistan’a bağlı Çatova (Maraba) Mahallesi’nden olup merhum Mehmet Arzu’nun eşi, şekerden emekli Recep ile yine şekerden emekli merhum Hasan Hüseyin, TKİ’den emekli Mustafa, Pancar Kooperatifinden emekli Bahri, sanayi esnaflarından Levent (dede) ile Leman Tontuş, Zahide Yücel ve Mualla Şimşek kardeşlerin annesi, merhum Durdu Tontuş, Mahmut Yücel ve Mehmet Şimşek bacanakların kayınvalidesi Ayşe Arzu 93 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ilerisi kendi hanesinde okunmaktadır.
Allah rahmetiyle muamele etsin,Ailesine sabr-ı cemil dilerim.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allahım rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mekanın cennet olsun güzel anam