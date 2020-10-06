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Aynur Arslan 58 yaşında

Aynur Arslan 58 yaşında
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Alemdar Mahallesi’nden olup, Elbistan'da ikamet eden, emekli belediye personeli Salih Arslan'ın eşi, Faruk, Sinan ve Serkan Arslan kardeşlerin annesi Aynur Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ekim Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii'nde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0544 437 5830 eşi Salih Arslan
0532 548 23 46 Oğlu Sinan Arslan
0546 582 50 00 Oğlu Serkan Arslan


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ETEM KUL 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Sait anteplioglu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Sefa+erdo%C4%9Fan 10 saat önce

Allah+rahmet+eylesin+mekan%C4%B1+cennet+olsun+in%C5%9Fallah

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Yılmaz kalkan 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Fazlı Turk 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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DURMUŞ ALI AYDEMIRD8 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN
AILESININ BASI SAĞOLSUN.

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Murtaza AKKUŞ 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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yıldırım ak 9 saat önce

Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlı dilerim

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