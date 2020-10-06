Alemdar Mahallesi’nden olup, Elbistan'da ikamet eden, emekli belediye personeli Salih Arslan'ın eşi, Faruk, Sinan ve Serkan Arslan kardeşlerin annesi Aynur Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ekim Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii'nde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0544 437 5830 eşi Salih Arslan
0532 548 23 46 Oğlu Sinan Arslan
0546 582 50 00 Oğlu Serkan Arslan
Aynur Arslan 58 yaşında
06 Ekim 2020 Salı 07:44
Alemdar Mahallesi’nden olup, Elbistan'da ikamet eden, emekli belediye personeli Salih Arslan'ın eşi, Faruk, Sinan ve Serkan Arslan kardeşlerin annesi Aynur Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Ekim Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii'nde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.
ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN
AILESININ BASI SAĞOLSUN.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim