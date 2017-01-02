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Ayhan Güzel 26 yaşında

Fakıoğlu mahallesinden olup uzun yıllar Tepebaşı mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Yeter Güzel ailesinin oğlu,

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Ayhan Güzel 26 yaşında

Fakıoğlu mahallesinden olup uzun yıllar Tepebaşı mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Yeter Güzel ailesinin oğlu, İsmail Yılmaz’ın damadı, Mahmut, Özkan, Çatı ustası Hakan, Orhan, Hasan, Tayyip, Neslihan, Özlem, Nesrin ve Betül Güzel kardeşlerin kardeşi, 1 çocuk babası, Ayhan Güzel; Fırat Kalkanı Harekâtın’da şehit olmuş, naşı 30/12/2016 günü Tepebaşı Mahallesinde hazin bir törenle cenazesi kılınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Darende Caddesi kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar:

0 541 478 90 35; Âbisi Mahmut,

0 553 659 03 49; Âbisi Hakan. 

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