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Ayfer Kaya 52 yaşında

Ayfer Kaya 52 yaşında

Çiçek mahallesinden Hacı Meryem Deveci’nin kızı, Erhan Kaya’nın eşi, Ömürcan ve Meryem Kaya’nın anneleri, Hanifi, Faruk, Yılmaz, Uğur, Yener, Ahmet, Nihat, Deveci, Gönül Biber, Lütfiye Tükel, Güler Deveci kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kaya kalp rahatsızlığı nedeniyle 28 Ocak 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Ocak 2021 Cuma namazına müteakiben defnedilecektir

Taziyesi Saraykent Çiçek Kent F Blok olacaktır.

Taziye için telefonlar:

Eşi Erhan Kaya 0 546 910 68 50

Kardeşi Yener Deveci 0 542 206 65 16

Kardeşi Nihat Deveci 0 541 683 73 90

 


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Anahtar Kelimeler:
Ayfer Kaya 52 Yaşında
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Nihat Gören 9 saat önce

Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sagolsun

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Alpaslan SARI 9 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Gurbetci 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Rabbim yakinlarinada sabır versin

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Ali Akarsu Istanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Adem Kancı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Özgür 8 saat önce

yengem ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun anı ölümün bizleri çok derinden yaralamıştır geride kalanlara sabr-ı cemil ihsan etsin

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Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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