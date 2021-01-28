Ayfer Kaya 52 yaşında

Çiçek mahallesinden Hacı Meryem Deveci’nin kızı, Erhan Kaya’nın eşi, Ömürcan ve Meryem Kaya’nın anneleri, Hanifi, Faruk, Yılmaz, Uğur, Yener, Ahmet, Nihat, Deveci, Gönül Biber, Lütfiye Tükel, Güler Deveci kardeşlerin kardeşi, Ayfer Kaya kalp rahatsızlığı nedeniyle 28 Ocak 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Ocak 2021 Cuma namazına müteakiben defnedilecektir
Taziyesi Saraykent Çiçek Kent F Blok olacaktır.
Taziye için telefonlar:
Eşi Erhan Kaya 0 546 910 68 50
Kardeşi Yener Deveci 0 542 206 65 16
Kardeşi Nihat Deveci 0 541 683 73 90
Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sagolsun