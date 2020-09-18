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Ayfer Ağar 30 yaşında

Ayfer Ağar 30 yaşında
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Fırıncı Yaşar ve Firdevs Yüksel’in kızı; Yusuf Ağar’ın gelini, Mehmet Ağar’ın eşi, Cafer ve Mehmet Yüsel kardeşlerin ablası Ayfer Ağar vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip namazı kılınarak esentepe mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Bahçeli evler mahallesi Bilge sokak kendi hanesinde okunacaktır.


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Ayfer Ağar 30 Yaşında
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