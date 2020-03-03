Aslan Erdoğan 61 yaşında

Karahüyük mahallesinden Kazım ve Sultan Erdoğan ailesinin oğlu, Necip, Cafer, Musa, Ayhan, Selahattin ve Sebahatttin Erdoğan ile Sıdıka ve Resmigül kardeşlerin kardeşi, Aslan Erdoğan 1 Mart 2020 Pazar günü ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerim’i Yaşam Hastanesi arkası Altınpark Konutları altında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 542 236 48 28 abisi Necip Erdoğan

0 542 272 22 61 abisi Cafer Erdoğan