Aslan Erdoğan 61 yaşında

Karahüyük mahallesinden Kazım ve Sultan Erdoğan ailesinin oğlu, Necip, Cafer, Musa, Ayhan, Selahattin ve Sebahatttin Erdoğan ile Sıdıka ve Resmigül kardeşlerin kardeşi, Aslan Erdoğan 1 Mart 2020 Pazar günü ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerim’i Yaşam Hastanesi arkası Altınpark Konutları altında kendi hanesinde okunmaktadır.
0 542 236 48 28 abisi Necip Erdoğan
0 542 272 22 61 abisi Cafer Erdoğan
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya