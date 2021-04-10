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Aslan Aslaner 66 yaşında

Aslan Aslaner 66 yaşında
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Aslan Aslaner 66 yaşında 

Afşin Karagöz Mahallesinden Hasan ve Şehriban Aslaner ailesinin oğlu, Ahmet Doğan'ın damadı, Fahri ve Yusuf Aslaner Kardeşlerin kardeşi Nevin Aslaner'in eşi, Şule, Akif, Feride ve Selver Aslaner Kardeşlerin babası, Mehmet Er, Bülent Doğan ve Yusuf Ceyhan bacanakların kayınpederi Kızılcaoba Yeni Camiinde uzun yıllar imamlık yapan Aslan Aslaner ani bir kalp krizi sonucu 10 Nisan 2021 cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Nisan 2021 pazar Günü öğle namazına müteakip Elbistan Ulu caminde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Ceyhan Mahallesi Küçük ceyhan sokak Karaca apartmanı oğlu Akif'in evindedir.

Taziye için telefon

0541 274 23 33 oğlu Akif

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