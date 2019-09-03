banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aslan Akın 52 yaşında

Aslan Akın 52 yaşında

Aslan Akın 52 yaşında
banner143

Çoğulhan Mahallesinden olup İstanbul’da ikamet eden Ömer Farukların merhum Abuzeyd Akın’ın oğlu, Ali, Memati ve Hatem Akın’ın kardeşi, Mustafa Akın’ın babası, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Sekreteri Mehmet Akın’ın amcası Aslan Akın, vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Eylül Salı günü, öğle namazına müteakip Çoğulhan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çoğulhan Mahallesi taziye evinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:
0545 529 1025 kardeşi Ali
0544 686 7571 kardeşi Hatem
0541 581 1850 yeğeni Mehmet.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kanci 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğluh 7 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adnan Kara 6 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116