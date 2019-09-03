Aslan Akın 52 yaşında

Çoğulhan Mahallesinden olup İstanbul’da ikamet eden Ömer Farukların merhum Abuzeyd Akın’ın oğlu, Ali, Memati ve Hatem Akın’ın kardeşi, Mustafa Akın’ın babası, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Sekreteri Mehmet Akın’ın amcası Aslan Akın, vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Eylül Salı günü, öğle namazına müteakip Çoğulhan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çoğulhan Mahallesi taziye evinde okunacaktır.
0545 529 1025 kardeşi Ali
0544 686 7571 kardeşi Hatem
0541 581 1850 yeğeni Mehmet.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.