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Aslan Akbaş 57 yaşında

Aslan Akbaş 57 yaşında
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Aslan Akbaş 57 yaşında 

 Çatova mahallesinden Mevlüt ve Aişe Akbaş ailesinin oğlu, rahmetli ülkücü şehit Hasan Hüseyin ve Bedir, Mehmet, Haydar, Fehmi, merhum Cuma, Emiş, Cemile ve Gülten kardeşlerin kardeşi, Hasan Hüseyin, Ayşe, Ebru ve Pınar kardeşlerin babası, Mustafa Kaya ve Bekir Tunç'un kayınbabası, Aslan Akbaş, muzdarip bulunduğu kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Çatova camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefonlar 

0 542 296 32 16 oğlu Hasan Hüseyin

0 530 510 13 31 kardeşi Haydar

0 541 596 64 43 kardeşi Fehmi

0 543 781 06 46 yeğeni Mevlüt

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