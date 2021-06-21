Aşir Fidan 61 yaşında
İncecik mahallesi Aşirler kabilesinden merhum Mamo ve merhume Leyli Fidan ailesinin oğlu, Gökcek - Kökez Obasından merhum Halis Karakuş'un yeğeni ve damadı, Alirıza, Ömer, Baki, merhum Mustafa, Hüseyin ve Süleyman Fidan kardeşlerin kardeşi, Hasan ve Hacı Ahmet kardeşlerin babası, Şeker Fabrikasından emekli Aşir Fidan vefat etmiştir.
Cenazesi, 22.06.2021 Salı günü öğle namazına müteakip cenaze namazı İncecik camiinde kılınarak İncecik de aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı ve Taziyesi İncecik mahallesinde kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefon :
0 541 413 08 17 abisi Alirıza
0 535 852 63 22 kardeşi Ömer
0 541 210 30 60 kardeşi Baki