Asaf Kaya (Asef Hoca) 85 yaşında

Gündere (Avliya) mahallesinden
Ş.Hamit ve Döndü Kaya’nın oğlu,
Merhum Abidin, Arefe ve Emiş kardeşlerin Kardeşi,
Palavar köyünden mehmet Yılmaz’ın eniştesi , B.Yapalak köyünden Battal Ölkerin Dayısı, Bahittin Kaya’nın Amcası,
Davut, Adem, Recep, İskender ve Münevver kardeşlerin babası, Ramazan Yılmaz’ın kayın pederi 06 Ekim 2020 günü vefat etmiştir
Cenazesi 08 Ekim 2020 Perşembe günü öğle namazına mütakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defin edilecektir.
Taziye için telefonlar:
İskender Kaya oğlu
0 507 830 88 85
Bahittin Kaya yeğeni
0 (537)479 04 76
Battal ölker yeğeni
0 (536) 374 99 95