Arife Ülger 95 yaşında

Balıkçıl mahallesinden merhum H. Bayram Ülger’in eşi, Karahüyük mahallesinden kuzucu Hasan namı ile anılan Hasan Hüseyin Kaya’nın kızı, emekli öğretmen Hasan Ülger ile Hülya ve Zöhre kardeşlerin annesi, Gariplik Camii imamı Mustafa Yaprak’ın kayınvalidesi, 12 torun ninesi Arife Ülger, 22/12/2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i; Kızılcaoba mahallesi, Pınarbaşı Caddesi PTT kuzey arkası Korupark apt. kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar;
0 520 566 11 94 oğlu Hasan,
0 535 764 00 58 damadı Mustafa Yaprak.