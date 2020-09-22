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Arife Kuş 95 yaşında

Arife Kuş 95 yaşında
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Fakıoğlu mahallesinden olup,Battalgazi mahallesinde Taşolar Kümesinde ikamet eden merhum Bektaş Kuş'un eşi, Dr. Doğan Kuş'un annesi, Dr. Ramazan Kuş'un yengesi, Orman Mühendisi Fevzi Taşolar,  Jeoloji Mühendisi Hasan ve Öğretmen Yemliha Taşılar'ın teyzesi Arife Kuş vefat etmiştir.Cenazesi 23 Eylül 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.0 505 237 93 46 Dr Doğan Kuş0 542 541 62 72 Dr.Ramazan Kuş

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