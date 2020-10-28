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Arife Kılınç 65 yaşında

Arife Kılınç 65 yaşında
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Büyükyapalak mahallesinden merhum Hacı Halil Sert’in kızı, Kürdoların Ahmet Kılınç’ın eşi, hastane personeli Erdem, öğretmen Akif, Zahide Ölker, Zeycan Kılınç, Ayşe Kelir, Zekiye Ölker kardeşlerin anneleri, Büyükyapalak eski belediye başkanı Muharrem, hastane personeli Şehim, Fevzi, hastane personeli Bahattin Kılınç’ın yengeleri Arife Kılınç vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Büyükyapalak mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi Bozlak Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 535 368 35 47 eşi Ahmet,

0 555 010 06 46 oğlu Erdem,

0 505 699 35 20 oğlu Akif.


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