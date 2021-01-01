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Arife Gül 80 yaşında

Arife Gül 80 yaşında
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Arife Gül 80 yaşında, Alemdar mahallesinden topak Mehmet’ler kabilesinden merhum Hüseyin Gül’ün eşi, merhum Muhammed Erdem’in kızı, Durdu Yusuf, Hanifi, H.Ömer Erdem’in kız kardeşi. Nedim, Yunus, Cevdet, Mehmet, Halil İbrahim, Abdurrahman Gül kardeşlerin annesi, Çetin Kılıç, Durdu Gül, Şakir Bozkurt eniştelerin kayınvalidesi Arife Gül 31 Aralık 2020 Perşembe günü vefat etmiştir. Alemdar mezarlığına defnedilmiştir.       Taziye telefonları.             Nedim Gül: 0537 339 02 26
Yunus Gül: 0546 640 56 36
Cevdet Gül: 0545 429 43 17
Mehmet Gül: 0541 391 61 41
Halil İbrahim Gül: 0538 446 31 91
Abdurrahman Gül:0542 729 66 39

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Mehmet Erman 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ahmet+canpolat 7 saat önce

Allah+rahmet+eylesin+mekani+cennet+olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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