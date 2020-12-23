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Arif Karakoç 88 yaşında

Arif Karakoç 88 yaşında
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 Asef Karakoç ve Fatma Karakoç ailesinin oğlu, Asef Karakoç , Hulusi Karakoç , Azime ve Emine Karakoç kardeşlerin babası, Cumhur Demir, Uğur Yeleğen'in kayınbabası, 24 torun dedesi Arif Karakoç 23 Aralık 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben gariplik camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Esentepe Mah. Uğur sok. Temizler market arkası.

Taziye Telefonları

Hulusi Karakoç (oğlu):0545 881 42 31

Sefa Karakoç (torunu):0545 527 25 60

Mehmet Karakoç(torunu): 0546 866 16 46


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Arif Karakoç 88 Yaşında
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