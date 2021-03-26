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Arefe Sarı 85 yaşında

Arefe Sarı 85 yaşında
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Güvercinlik mahallesinden eski muhtar Hacı Bayram Sarı’nın eşi, Selahattin, Cuma, Zeynep Pıçak ve Elif Pıçak’ın kardeşlerin kardeşi, Mevlüt, Hakkı, Arif, Ali Hikmet, Cuma, Mehmet Ali , Gülcihan  Güven ve Şükriye Uçar kardeşlerin annesi, Mehmet Güven ve Ahmet Uçar’ın kayınvalidesi Arefe Sarı 26 Mart 2021 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 2021 günü Cumartesi öğle namazından sonra defnedilecektir. Kur’an-ı Güvercinlik mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları

Hakkı Sarı 0542 638 51 01

Arif Sarı  0535 219 41 32

Hikmet Sarı 0543 441 12 72

Cuma Sarı 0543 415 36 79

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Arefe Sarı 85 Yaşında
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