Arefe Sarı 85 yaşında

Güvercinlik mahallesinden eski muhtar Hacı Bayram Sarı’nın eşi, Selahattin, Cuma, Zeynep Pıçak ve Elif Pıçak’ın kardeşlerin kardeşi, Mevlüt, Hakkı, Arif, Ali Hikmet, Cuma, Mehmet Ali , Gülcihan Güven ve Şükriye Uçar kardeşlerin annesi, Mehmet Güven ve Ahmet Uçar’ın kayınvalidesi Arefe Sarı 26 Mart 2021 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 2021 günü Cumartesi öğle namazından sonra defnedilecektir. Kur’an-ı Güvercinlik mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları
Hakkı Sarı 0542 638 51 01
Arif Sarı 0535 219 41 32
Hikmet Sarı 0543 441 12 72
Cuma Sarı 0543 415 36 79