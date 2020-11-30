Arefe Demir
30 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
Palavar (Kayageçit)mahallesinden merhum Karadayı Mevlit Demir’in eşi, merhume Yeter, Mustafa, Recep, Ahmet ve Elif Demir’in anneleri Arefe Demir vefat etmiştir. Cenazesi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Saat:11.30'da Tepebaşı yeni mezarlıkta namazı kılınarak tepebaşı yeni mezarlığına denedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Esentepe mahallesi Esentepe ilkokulu karşısı oğlu Recep Demir’in evinde okunacaktır.
Taziye telefonu :
Oğlu Recep 0545 285 99 63
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Arefe Demir
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Çetin Saykın Almanya 15 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
DERVİŞ DOĞAN 15 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Etem KUL 13 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim
Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ADEM KANCI 13 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin başı sağolsun