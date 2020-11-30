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Arefe Demir

Arefe Demir
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Palavar (Kayageçit)mahallesinden merhum Karadayı Mevlit Demir’in eşi, merhume Yeter, Mustafa, Recep, Ahmet ve Elif Demir’in anneleri Arefe Demir vefat etmiştir. Cenazesi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Saat:11.30'da Tepebaşı yeni mezarlıkta namazı kılınarak tepebaşı yeni mezarlığına denedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Esentepe mahallesi Esentepe ilkokulu karşısı oğlu Recep Demir’in evinde okunacaktır.
Taziye telefonu : 
Oğlu Recep 0545 285 99 63

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Arefe Demir
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Bilal sönmez 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin başı sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 15 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Etem KUL 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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ADEM KANCI 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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