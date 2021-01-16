Söğütlü Mahallesinden Arap Ali’nin oğlu, Arap Mustafa’nın kardeşi, Kazım ve Kenan Yıldırım’ın amcaoğlu, öğretmen Hacı Yıldırım’ın amcası, Bekir, Devlet, Cuma Ali, Eşe, Dilek, Döndü ve Suzan kardeşlerin babaları, Cuma Sümbül ve Yakup Yıldırım’ın kayınbabası, Arap Hüseyin Yıldırım vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Ocak Cumartesi öğle namazına müteakip Söğütlü Mahallesi Camii’nden kaldırılıp mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0 530 346 52 12 Hacı Aslan Yıldırım,
0033670948056 Kazım Yıldırım,
41 76 450 50 41 Hacı Bekir Yıldırım.