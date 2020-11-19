Anma / Yunus Emre Öztürk
19 Kasım 2020 Perşembe 09:16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Anma / Yunus Emre Öztürk
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40B Beğeni
98 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:45
|07:09
|12:23
|15:03
|17:26
|18:45
Son Yorumlar
- canim babam Allah rahmet eylesin mekanin...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Değerli öğrencim Sinan Ceyhan'ın...
- Kederli ailesine evlatlarına akraba ve...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Gece gündüz uyumadın Yanımızda hep...
- Gece gündüz uyumadın Yanımızda hep...
- Yatti yer nurladolsun geride kalanlara sabir...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- BAŞINIZ SAĞOLSUN ALLAHIM MEKANINI CENNET...
- BAŞINIZ SAĞOLSUN ALLAHIM MEKANINI CENNET...
- BAŞINIZ SAĞOLSUN ALLAHIM MEKANINI CENNET...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...