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Anma / Yaşar GÜNGÖR

Anma / Yaşar GÜNGÖR


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Anahtar Kelimeler:
Anma / Yaşar GÜNGÖR
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Rahmi Güllü 3 gün önce

Çok güzel insandı, mekanı cennet olsun...

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Salih Birhan doğuç 2 gün önce

Işıklar içinde uyusun.güzel insan.

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Erhan Bülbül 2 gün önce

Mekânı cennet olsun.

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Musa yıldırım 3 gün önce

Herkesin takdirini kazanmış biriydi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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hasan battal 3 gün önce

Işıklar içinde uyu güzel insan:(

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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Mehmet Ali ÇETİN 3 gün önce

Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın

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