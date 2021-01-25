Anma / Yaşar GÜNGÖR
25 Ocak 2021 Pazartesi 09:39
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Anahtar Kelimeler:Anma / Yaşar GÜNGÖR
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Salih Birhan doğuç 2 gün önce
Işıklar içinde uyusun.güzel insan.
Erhan Bülbül 2 gün önce
Mekânı cennet olsun.
Musa yıldırım 3 gün önce
Herkesin takdirini kazanmış biriydi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
hasan battal 3 gün önce
Işıklar içinde uyu güzel insan:(
Çetin Saykın Almanya 3 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Mehmet Ali ÇETİN 3 gün önce
Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın
Çok güzel insandı, mekanı cennet olsun...