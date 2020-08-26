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Anma / Ümmet Kurt

Anma / Ümmet Kurt
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Yerel Manşetler
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Anahtar Kelimeler:
Anma / Ümmet Kurt
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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Fransa 1 saat önce

Mekani Cennet olsun insAllah

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