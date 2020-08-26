Anma / Ümmet Kurt
26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34
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Anahtar Kelimeler:Anma / Ümmet Kurt
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lokantacı kadir akdaş ankara 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Fransa 1 saat önce
Mekani Cennet olsun insAllah
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun