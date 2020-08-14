Anma / Ulviye Çeker
14 Ağustos 2020 Cuma 17:26
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Anma / Ulviye Çeker
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39.2B Beğeni
95 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:10
|05:40
|12:42
|16:28
|19:34
|20:58
Son Yorumlar
- a ve b santralleri ithal kömürlemi enerji...
- Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun...
- bir deli kuyuya taş atmış misali
- İlçe başkanını Elbistanlı partililer...
- Ev kötü olunca trilyonluk mobilya koysan...
- Bizim ilçede de olsa sınav ne güzel olurdu
- Bisiklet yolu için bi anket yapılsa sonucunu...
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet etsin inşâAllah mekânı...
- AYNEN KATILIYORUM..( BİSİKLET YOLUNUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet toprağı...
- Çokta geregi yok bugün biri olur yarın...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- İyi bir müslüman kadının hakkını...
- Tek adayla İlçe Başkanlığı kongresi...
- Esentepe ve civarı köyler tarafından...