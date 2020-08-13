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Anma / Şengül Şahin

Anma / Şengül Şahin
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Yerel Manşetler
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Anahtar Kelimeler:
Anma / Şengül Şahin
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Durmuş ali bozkurt 6 saat önce

Allah hayırlı etsin


Rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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