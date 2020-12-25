ANMA-Selma Sağır
ANMA-Selma Sağır
25 Aralık 2020 Cuma 16:13
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Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin.Çocuklarina sabır...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
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- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...