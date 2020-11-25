Anma / Remzi Doğan
25 Kasım 2020 Çarşamba 12:23
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Anahtar Kelimeler:Anma / Remzi Doğan
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M.Reşit İnanç 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Ali ihsan Cırık 5 saat önce
Allah(C.C.) rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşAllah...
ALLAH RAHMET EYLESİN