Anma / Recep Karaman
08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:16
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhum receb abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine arkadaşım ali nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
ALLAH RAHMET eylesin mekanı Cennet olsun Ailesine sabır ve metanet versin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah çok güzel ve değerli bir insandı dayım nurlar içerisinde uyusun inşAllah
recep çok degerli biriydi mekanı cennet kabri nur olsun işllh
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.