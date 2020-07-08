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Anma / Recep Karaman

Anma / Recep Karaman
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Anma / Recep Karaman
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Bahittin Saykın ALMANYA 1 ay önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ahmet kara 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamza Topsakal 1 ay önce

Merhum receb abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine arkadaşım ali nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Mesut Karaoğlan 1 ay önce

ALLAH RAHMET eylesin mekanı Cennet olsun Ailesine sabır ve metanet versin.

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Turgay SALT(Gaziantep) 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah çok güzel ve değerli bir insandı dayım nurlar içerisinde uyusun inşAllah

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oktay vural 1 ay önce

recep çok degerli biriydi mekanı cennet kabri nur olsun işllh

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lokantacı kadir akdaş ankara 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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