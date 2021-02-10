Anma / Osman Saçan
10 Şubat 2021 Çarşamba 17:16
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Anahtar Kelimeler:Anma / Osman Saçan
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Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin
- Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN
- Allah Rahmet Eylesin. Ailesine sabır versin....
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...