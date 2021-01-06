Anma / Nurten Berk
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:45
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Anahtar Kelimeler:Anma / Nurten Berk
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Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Dostlar sağolsun ALLAH razı olsun hepinizden.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin. Cok uzucu
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah mekanını cennet eylesin inşAllah
- ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- Ali kadesime Allah dan rahmetdilerim. .Mekani...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun