Anma/ Mustafa Çolak
05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:54
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İrfan YILMAZ- İstanbul 1 gün önce
ALLAH rahmet eylesin Mekânı cennet olsun iyi bir insan dı
Diş Tbb Faruk Özsolak 1 gün önce
Allah Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
Mesut Köpribaşı 22 saat önce
Allah'tan Rahmet Dilerim. Makamı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...
Omer 11 saat önce
MEKÂNI CENNET OLSUN
AKİF SELÇUK (İstanbul) 9 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Efendi'nin oğlu Mustafa
Mekanın cennet olsun babam