banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anma/ Mustafa Çolak

Anma/ Mustafa Çolak
banner17
banner43
 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Feray 1 gün önce

Mekanın cennet olsun babam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İrfan YILMAZ- İstanbul 1 gün önce

ALLAH rahmet eylesin Mekânı cennet olsun iyi bir insan dı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Diş Tbb Faruk Özsolak 1 gün önce

Allah Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut Köpribaşı 22 saat önce

Allah'tan Rahmet Dilerim. Makamı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Omer 11 saat önce

MEKÂNI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
AKİF SELÇUK (İstanbul) 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Efendi'nin oğlu Mustafa

Cevapla
Beğenmedim! (0)