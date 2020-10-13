Anma / Münüre Doğan
13 Ekim 2020 Salı 06:16
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Anahtar Kelimeler:Anma / Münüre Doğan
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Sait anteplioglu 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Murtaza AKKUŞ 1 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN
Rahmi Güllü 1 gün önce
Mekanı cennet olsun
Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Çetin Saykın Almanya 24 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mehmet Erman (Hoca) 23 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, nur içinde yatsın.
Allah rahmet eylesin.YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.