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Anma / Münüre Doğan

Anma / Münüre Doğan
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Anma / Münüre Doğan
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Ahmet Dokuyucu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin.YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sait anteplioglu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Murtaza AKKUŞ 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Rahmi Güllü 1 gün önce

Mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 24 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman (Hoca) 23 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, nur içinde yatsın.

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