Anma / Memet Ali Arslan
03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:34
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Anahtar Kelimeler:Anma / Memet Ali Arslan
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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mikail özgen 3 gün önce
Allah rahmet eylesin
DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ADEM KANCI 3 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Cuma Gül Alemdarlı 3 gün önce
Adam gibi adamdı yakinen tanımışdım beyefendi inir kişiligi vardı Allhım rahmet eylesinsin.
Kemal Londra 3 gün önce
Mekanı cennet olsun devri daim olsun
Osman efeoglu 3 gün önce
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
mekanın cennet olsun ALLAH rahmet eylesin M .ali amca