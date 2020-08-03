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Anma / Memet Ali Arslan

Anma / Memet Ali Arslan
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Anma / Memet Ali Arslan
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irfan yavuz 3 gün önce

mekanın cennet olsun ALLAH rahmet eylesin M .ali amca

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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mikail özgen 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ADEM KANCI 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Cuma Gül Alemdarlı 3 gün önce

Adam gibi adamdı yakinen tanımışdım beyefendi inir kişiligi vardı Allhım rahmet eylesinsin.

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Kemal Londra 3 gün önce

Mekanı cennet olsun devri daim olsun

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Osman efeoglu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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