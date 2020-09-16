Anma / Mekselina Durak
16 Eylül 2020 Çarşamba 13:42
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Anahtar Kelimeler:Anma / Mekselina Durak
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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN