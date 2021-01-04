Anma / Mehmet TEL
04 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
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Anahtar Kelimeler:Anma / Mehmet TEL
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İrfan YILMAZ- İstanbul 9 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ALLAH sabır versin
Allah'ım sabirlar versin insAllah