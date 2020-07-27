banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anma / Mehmet Bozdoğan

Anma / Mehmet Bozdoğan
banner17
banner43


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Anma / Mehmet Bozdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Arkadaşı 1 hafta önce

Senin gibi biri daha bu dünyaya bir daha gelir mi bilmem. Çevresinde kimin neye ihtiyacı varsa koşan gözü bol gönlü zengin ölümüyle bir Elbistan’ı ağlatan koca yürekli mert adam Allah rahmet eylesin. Seni tanıyan çok şanslı insanlardan biriryim arkadaşın olmaktan gurur duyuyorum biz senden razıyız Allah’ta senden razı olsun senin namını gözü bolluğunu insanlığını dilerim çoçukların devam ettirsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Veli zencirkıran 1 hafta önce

Allah rahmet etsin. Nur içinde yatsın. Sevgili mesai arkadaşım ben seni hep iyi bildim ve sevdim hakkım varsa helal olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Halil 1 hafta önce

Allah rahmet etsin. Esentepe okulundan bilirim çok iyi bir öğretmendi. Allah nur içinde yatırsın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Necat 1 hafta önce

Allah rahmet etsin kibar adamdı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mevlüt Türk 1 hafta önce

Muhteşem insan kabrin nur, mekanın cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Erman (Hoca) 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar