Anma / Mehmet Bozdoğan
27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:16
Allah rahmet etsin. Nur içinde yatsın. Sevgili mesai arkadaşım ben seni hep iyi bildim ve sevdim hakkım varsa helal olsun.
Allah rahmet etsin. Esentepe okulundan bilirim çok iyi bir öğretmendi. Allah nur içinde yatırsın.
Allah rahmet etsin kibar adamdı
Muhteşem insan kabrin nur, mekanın cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Senin gibi biri daha bu dünyaya bir daha gelir mi bilmem. Çevresinde kimin neye ihtiyacı varsa koşan gözü bol gönlü zengin ölümüyle bir Elbistan’ı ağlatan koca yürekli mert adam Allah rahmet eylesin. Seni tanıyan çok şanslı insanlardan biriryim arkadaşın olmaktan gurur duyuyorum biz senden razıyız Allah’ta senden razı olsun senin namını gözü bolluğunu insanlığını dilerim çoçukların devam ettirsin.